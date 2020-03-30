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Губернатор Санкт-Петербурга Беглов ввёл режим полной самоизоляции для жителей города

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов ввёл режим полной самоизоляции для жителей города
Другие / Прочие виды спорта 0

В Санкт-Петербурге постановлением губернатора Александра Беглова введён режим полной самоизоляции для жителей города. Постановление принято в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Петербуржцам предписано не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, похода на работу и в магазин.

Жителям Санкт-Петербурга разрешён выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. В общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

В постановлении указано также, что до 1 июня на территории Санкт-Петербурга необходимо временно приостановить бронирование, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях и иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха.

Ранее аналогичный режим был введён в Москве и Подмосковье.

С 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан
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