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Олимпийская чемпионка Нильссон встретила на тренировке медведя

Олимпийская чемпионка Нильссон встретила на тренировке медведя
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, объявившая о переходе в биатлон, сообщила, что встретила медведя во время тренировки.

«Я видела медведя! Не безумие ли? О нет! К сожалению, у меня не было с собой моей маленькой винтовки, хотя, пожалуй, я всё равно бы промахнулась», — написала Нильссон на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фотографию медвежьих следов на снегу.

Фото доступно в «инстаграме» Стины Нильссон.

26-летняя Нильссон является олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и двукратной чемпионкой мира. Минувший сезон Нильссон завершила досрочно в январе из-за стрессового перелома ребра. Это позволило ей попробовать свои силы в стрельбе. Неделю назад спортсменка сообщила, что переходит в биатлон.

Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон подтвердила, что переходит в биатлон
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