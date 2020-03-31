Супруга гроссмейстера Ароняна погибла в результате ДТП
Супруга армянского гроссмейстера Левона Ароняна австралийская шахматистка Ариана Каоили скончалась после ДТП. Об этом шахматист сообщил в своём "твиттере". Ночью 15 марта Каоили, находившаяся за рулём автомобиля, не справилась с управлением и врезалась в бетонный столб моста. Она была доставлена в одну из больниц в Ереване (Армения).
«У меня нет слов, чтобы выразить всю свою скорбь после смерти моей жены Арианы. Она была умным, трудолюбивым и весёлым человеком, она прожила прекрасную жизнь. Я люблю тебя, дорогая, спи крепко…», – написал Аронян.
Аронян и Каоили встречались с 2006 года. В сентябре 2017 года, вскоре после того как армянский гроссмейстер завоевал Кубок мира, состоялась их свадьба.
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