Шубенков объяснил, почему остался на закрытой из-за карантина базе в Сочи

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге с барьерами, объяснил, почему не стал уезжать с тренировочной базы в Сочи, хотя её закрыли из-за карантина, вызванного угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Я на тренировочной базе, где у меня были сборы. Решили вместе с тренером, что лишний раз лучше по стране не мотаться, благо здесь погода-то потеплее. Пока, конечно, непонятно, как будет протекать дальше ситуация. Конечно, есть проблемы в том, что доступ ограничен везде, но пока справляемся», — цитирует спортсмена «Р-Спорт».
Шубенков поддержал решение закрыть базу.
«В целом да, верно, но, с другой стороны, надо понимать, что свой пример немного больной, скажем так. Эта база относительно закрытая, пропускной режим всегда можно ужесточить, например. У нас был врач, который ежедневно осуществлял контроль за здоровьем спортсменов. У нас были условия для тренировок. Если ты на базе, то имеешь доступ к тренировочным объектам», — добавил он.
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