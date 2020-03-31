CAS проведёт слушания по делу ВАДА и РУСАДА в июле

Спортивный арбитражный суд (CAS) будет рассматривать дело Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на неделе, которая начнётся с 6 июля 2020 года. О новых сроках рассмотрения дела рассказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
«Сегодня ПКР получил информацию CAS, что слушания по делу ВАДА и РУСАДА пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года. ПКР и российские паралимпийцы выступят третьими лицами в споре РУСАДА и ВАДА", — цитирует Рожкова ТАСС.
В декабре 2019 года исполком ВАДА лишил РУСАДА статуса соответствия международному кодексу из-за манипуляций с базой данных Московской лаборатории. После этого РУСАДА направило иск в CAS.
Предполагалось, что суд рассмотрит дело весной, но из-за пандемии коронавируса разбирательства были отложены.
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