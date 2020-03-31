Российского прыгуна в длину Бобкова дисквалифицировали на два года за допинг

Российский прыгун в длину Дмитрий Бобков дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА).

Дисквалификация 32-летнего спортсмена отсчитывается с 3 марта 2020 года. Бобков нарушил пункт 2.1 антидопинговых правил: в его пробе была обнаружена запрещённая субстанция.

Бобков представляет Краснодарский край, но больших успехов не добился. Он не участвовал в крупных международных турнирах, а на чемпионатах России несколько раз попадался в топ-10.

В настоящее время ВФЛА лишена международного статуса. Для восстановления организации в правах ВФЛА в полном составе покинул руководящий состав. Международного статуса организация лишилась за многочисленные нарушения антидопинговых правил.