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Российского прыгуна в длину Бобкова дисквалифицировали на два года за допинг

Российского прыгуна в длину Бобкова дисквалифицировали на два года за допинг
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский прыгун в длину Дмитрий Бобков дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА).

Дисквалификация 32-летнего спортсмена отсчитывается с 3 марта 2020 года. Бобков нарушил пункт 2.1 антидопинговых правил: в его пробе была обнаружена запрещённая субстанция.

Бобков представляет Краснодарский край, но больших успехов не добился. Он не участвовал в крупных международных турнирах, а на чемпионатах России несколько раз попадался в топ-10.

В настоящее время ВФЛА лишена международного статуса. Для восстановления организации в правах ВФЛА в полном составе покинул руководящий состав. Международного статуса организация лишилась за многочисленные нарушения антидопинговых правил.

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