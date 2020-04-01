«Сижу дома и скоро сойду с ума». Гимнастка Спиридонова — о жизни на карантине

Российская гимнастка Дарья Спиридонова рассказала, как ей живётся на карантине. Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан.
«На днях был введён официальный временный карантин. Будем надеяться, что люди с умом отнесутся к таким переменам, изолируются дома, чтобы всё поскорее наладилось, чем быстрее мы начнём соблюдать правила, тем скорее это всё закончится.
Расскажите, какой у вас день карантина? Как сидится дома? Чем занимаетесь? Я пятый день сижу дома и скоро сойду с ума. Заметила, что очень быстро летит время без усиленных тренировок, меньше хочется кушать (чему я рада). И ещё начинаешь больше ценить жизнь», — написала Спиридонова в «Инстаграме», прикрепив текст к фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» гимнастки.
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