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«Тур де Франс» могут перенести в Южную Корею

«Тур де Франс» могут перенести в Южную Корею
Другие / Велоспорт 0

Многодневная велогонка «Тур де Франс» в 2020 году из-за коронавируса может быть перенесена в Южную Корею. Об этом информирует французское издание Le Point.

Сообщается, что организаторы ведут переговоры с властями страны о проведении гонки и уже получили одобрение от президента Мун Чжэ Ина, который пообещал обеспечить полицейское сопровождение. Предполагается, что программа «Тур де Франс» будет сокращена с трёх до двух недель, гонка стартует в Сеуле.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 42 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 178 тыс.

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