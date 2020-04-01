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Глейхенгауз показал 4 варианта упражнений для дома. Видео

Глейхенгауз показал 4 варианта упражнений для дома. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз показал, как можно тренироваться дома в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Глейхенгауз показал четыре варианта упражнений, выложив ускоренное видео в «сториз» своего «инстаграма».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 42 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 178 тыс.

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