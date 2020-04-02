В России за сутки коронавирусом заразился 771 человек, зафиксировано 6 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 771 человека, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 3548 человек, из которых выздоровело 235. Зафиксировано ещё шесть летальных исходов. За всё время скончалось 30 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 595

Московская область — 43

Санкт-Петербург — 22

Нижегородская область — 13

Ленинградская область — 11

Республика Дагестан — 10

Калининградская область — 7

Пермский край — 7

Ставропольский край — 5

Оренбургская область — 5

Свердловская область — 5

Республика Бурятия — 5

Красноярский край — 5

Липецкая область — 4

Мурманская область — 4

Ростовская область — 4

Иркутская область — 4

Вологодская область — 3

Калужская область — 2

Республика Коми — 2

Республика Северная Осетия — 2

Республика Башкортостан — 2

Республика Марий Эл — 2

Самарская область — 2

Ямало-Ненецкий АО — 2

Омская область — 2

Белгородская область — 1

Республика Адыгея — 1

Алтайский край — 1.

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