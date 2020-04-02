Путин вновь обратится к россиянам по поводу коронавируса. Начало — после 16:00

Сегодня, 2 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин вновь обратится к россиянам по поводу текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Прямая трансляция начнётся после 16:00 мск.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в густонаселённом китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 48 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 202 тыс. В России известно о 3548 случаях заражения. 235 человек выздоровело, 30 скончалось.