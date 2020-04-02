«Тотальная проверка наших возможностей». Тренер — об удалённой работе с фигуристами

Известный тренер и хореограф Марина Зуева прокомментировала текущую ситуацию с коронавирусом, из-за риска распространения которого спортсмены ушли на карантин и потому не имеют возможности полноценно тренироваться.

«После того как мои спортсмены отдохнут три недели, все начнут работать по индивидуальным планам. Для каждого будет подробнейшим образом расписан график общефизической и специальной подготовки, а такую работу можно делать удалённо по скайпу, тем более что у каждого есть свой персональный тренер. Какие-то задания можно выполнять со мной, Женя с Вовой (Евгения Тарасова и Владимир Морозов. — Прим. «Чемпионата») могут точно так же работать с Максом Траньковым, оставаясь в России.

То есть уже сейчас идёт тотальная и, я бы сказала, очень детальная проверка наших тренерских возможностей — насколько мы готовы тренировать своих спортсменов на расстоянии. Вот и посмотрим, чего мы стоим», — цитирует Зуеву «RT на русском».

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