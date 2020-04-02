«Тотальная проверка наших возможностей». Тренер — об удалённой работе с фигуристами

Известный тренер и хореограф Марина Зуева прокомментировала текущую ситуацию с коронавирусом, из-за риска распространения которого спортсмены ушли на карантин и потому не имеют возможности полноценно тренироваться.
«После того как мои спортсмены отдохнут три недели, все начнут работать по индивидуальным планам. Для каждого будет подробнейшим образом расписан график общефизической и специальной подготовки, а такую работу можно делать удалённо по скайпу, тем более что у каждого есть свой персональный тренер. Какие-то задания можно выполнять со мной, Женя с Вовой (Евгения Тарасова и Владимир Морозов. — Прим. «Чемпионата») могут точно так же работать с Максом Траньковым, оставаясь в России.
То есть уже сейчас идёт тотальная и, я бы сказала, очень детальная проверка наших тренерских возможностей — насколько мы готовы тренировать своих спортсменов на расстоянии. Вот и посмотрим, чего мы стоим», — цитирует Зуеву «RT на русском».
Также посмотрите видео, как Евгения Медведева и Джонни Вейр подпевают песне Леди Гаги.
- 2 апреля 2020
-
16:40
-
16:31
-
16:18
-
16:13
-
15:52
-
15:50
-
15:05
-
14:24
-
13:43
-
13:15
-
11:19
-
10:42
-
10:37
- 1 апреля 2020
-
21:44
-
21:15
-
20:38
-
20:17
-
19:30
-
18:50
-
16:49
-
16:00
-
15:18
-
14:52
-
14:39
-
14:13
-
13:57
-
13:30
-
13:30
-
13:06
-
12:57
-
12:36
-
12:18
-
11:39
-
11:25
-
10:57