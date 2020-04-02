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Данченко прокомментировала информацию о коронавирусе у спортсмена в Новогорске

Данченко прокомментировала информацию о коронавирусе у спортсмена в Новогорске
Другие / Прочие виды спорта 0

Татьяна Данченко, старший тренер сборной России по синхронному плаванию, отреагировала на информацию о том, что у одного из спортсменов, проживающих на базе в Новогорске, диагностировали коронавирусную инфекцию.

«Сегодня с утра всех наших спортсменов распустили. Про человека с коронавирусом нам ничего не сообщали. Если говорить о нашей команде, в ней подтверждённых нет», — сказала Данченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 49 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 203 тыс.

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