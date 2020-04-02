Данченко прокомментировала информацию о коронавирусе у спортсмена в Новогорске

Татьяна Данченко, старший тренер сборной России по синхронному плаванию, отреагировала на информацию о том, что у одного из спортсменов, проживающих на базе в Новогорске, диагностировали коронавирусную инфекцию.
«Сегодня с утра всех наших спортсменов распустили. Про человека с коронавирусом нам ничего не сообщали. Если говорить о нашей команде, в ней подтверждённых нет», — сказала Данченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 49 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 203 тыс.
- 2 апреля 2020
-
16:40
-
16:31
-
16:18
-
16:13
-
15:52
-
15:50
-
15:05
-
14:24
-
13:43
-
13:15
-
11:19
-
10:42
-
10:37
- 1 апреля 2020
-
21:44
-
21:15
-
20:38
-
20:17
-
19:30
-
18:50
-
16:49
-
16:00
-
15:18
-
14:52
-
14:39
-
14:13
-
13:57
-
13:30
-
13:30
-
13:06
-
12:57
-
12:36
-
12:18
-
11:39
-
11:25
-
10:57