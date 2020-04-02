Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали комплекс зарядки для всех

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, победительница российских и международных соревнований Ляйсан Утяшева, которая после завершения карьеры является телеведущей и комментатором, показала комплекс зарядки, с которым может справиться каждый россиянин. Даже муж спортсменки актёр и шоумен Павел Воля, который помогал супруге во время съёмок.
«Сначала мы выспались, потом съели весь холодильник. А сейчас самое время заняться самими собой. А самое главное – держаться на позитиве и каждый день инвестировать в себя. Сейчас такое время эгоистов. Вы дома, и внешние факторы вас никуда не манят, и можно поработать над собой», — сказала Утяшева.
«Мы все так ушли в онлайн в последнее время, стали заложниками гаджетов, соцсетей и прочих выдуманных вселенных. И нам сейчас дают намёк: ребята, а представьте, что так будет всегда. И ой как всем захотелось на улицу. Но использовать это время можно», — добавил Воля.
Видео доступно на канале Ляйсан Утяшевой на YouTube.
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