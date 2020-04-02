Коронавирусом в мире заразились уже более 1 млн человек

Сегодня, 2 апреля, число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всём мире превысило 1 миллион подтверждённых случаев.

COVID-19 распространился на 204 страны, число заболевших составляет 1 001 079 человек, умерших – 51 385 человек. Месяц назад число заболевших не превышало и 100 тысяч.

Самый ранний из известных случаев нового коронавируса относится к ноябрю 2019 года. Всего в Китае зарегистрировано 81 589 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Соединенные Штаты, Италия и Испания уже обогнали Китай как по общему числу подтверждённых случаев заболевания, так и по общему числу смертей в каждой стране. В настоящее время эпицентр коронавирусной пандемии находится в США, где зарегистрировано 235 747 случаев заболевания, летальных исходов — 5624.