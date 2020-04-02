Синхронистки рассказали о самоизоляции после вынужденного отъезда с базы в Новогорске

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, что отправилась на самоизоляцию после сбора в Новогорске вместе с партнёршами по команде Полиной Комар и Мариной Голядкиной.



Ранее 2 апреля Минспорт подтвердил, что анализы двух представителей спортивной гимнастике, переехавших в Новогорск с закрытой на карантин базы «Круглое» дали предварительный положительный результат на коронавирус, спортсмен был госпитализирован, а тренер переведен в режим домашней самоизоляции. По неофициальной информации, заболевшие — главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и призер юношеских Олимпийских игр гимнаст Сергей Найдин. Сборная России по синхронному плаванию, также находившаяся в Новогорске, покинула базу.

«Боязни никакой нет, просто хочется верить, что через две недели у нас будут тесты отрицательные на коронавирус. Теперь мы сидим на карантине, в самоизоляции. Мы изолировались вместе с Мариной Голядкиной и Полиной Комар. Конечно, будем соблюдать все правила. Паззл будем собирать, у нас есть большой, правда, такими темпами мы его быстро соберем», — приводит слова Шишкиной РИА «Новости».