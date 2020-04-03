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Второй тест на коронавирус 77-летнего тренера Родионенко дал отрицательный результат

Второй тест на коронавирус 77-летнего тренера Родионенко дал отрицательный результат
Другие / Прочие виды спорта 0

Второй тест на коронавирус, который прошёл главный тренер сборной России по спортивной гимнастике 77-летний Андрей Родионенко, дал отрицательный результат. Об этом сообщает «Р-Спорт». Ранее стало известно, что на базе в Новогорске коронавирусной инфекцией заразились Родионенко и призёр юношеских Олимпийских игр гимнаст Сергей Найдин.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 53 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 213 тыс.

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