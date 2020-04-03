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Мамун показала трогательное фото со своим малышом. За час оно собрало более 14 тыс. лайков

Мамун показала трогательное фото со своим малышом. За час оно собрало более 14 тыс. лайков
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Маргарита Мамун показала в своём «инстаграме» фотографию с сыном и мужем. Напомним, в октябре 2019 года 24-летняя спортсменка родила мальчика, которого назвали Львом. Отец ребёнка — пловец Александр Сухоруков.

«Сегодня ровно полгода, как мы стали мамой и папой маленького львёнка! Люблю», — подписала Мамун фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» гимнастки.

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.

Также посмотрите видео, как Мамун потренировалась с малышом.

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