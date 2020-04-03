Мамун показала трогательное фото со своим малышом. За час оно собрало более 14 тыс. лайков

Российская гимнастка Маргарита Мамун показала в своём «инстаграме» фотографию с сыном и мужем. Напомним, в октябре 2019 года 24-летняя спортсменка родила мальчика, которого назвали Львом. Отец ребёнка — пловец Александр Сухоруков.
«Сегодня ровно полгода, как мы стали мамой и папой маленького львёнка! Люблю», — подписала Мамун фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» гимнастки.
Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.
Также посмотрите видео, как Мамун потренировалась с малышом.
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