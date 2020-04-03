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Алиев: чемпионат России будет полноценно доигран. Он должен завершиться в конце июля

Алиев: чемпионат России будет полноценно доигран. Он должен завершиться в конце июля
Другие / Мини-футбол 0

Президент Ассоциации мини-футбола России (АСФР) Эмиль Алиев рассказал о судьбе приостановленной российской Суперлиги.

«Будет ли чемпионат доигран полноценно? Да, это решение было принято на основании опроса клубов. Мы учитывали все мнения, и ничьи интересы не были ущемлены. Поэтому после истечения срока паузы мы доиграем сначала регулярный этап, а потом проведём плей-офф для восьми клубов. Чтобы не уходить на август, мы рассматриваем вариант – опять же, после консультации с клубами – сократить число матчей на втором этапе. Четвертьфиналы и полуфиналы сыграть до двух побед, финал и серию за бронзовые награды, как и ранее – до трёх. В этом случае российский чемпионат должен завершиться в конце июля.

Также в мае-июне мы проведем собрание руководителей клубов Париматч-Суперлиги, где определим начало следующего сезона. Здесь многое будет зависеть от решения ФИФА относительно проведения чемпионата мира в сентябре. Пока сигналов о его переносе нам не поступало», — цитирует Алиева официальный сайт АМФР.

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