Бывшего рекордсмена мира в марафоне арестовали за нарушение режима карантина

Кенийский марафоне Вилсон Кипсанг был арестован полицией в городе Итен (Кения). Спортсмен в компании друзей распивал алкогольные напитки в одном из баров, несмотря на комендантский час и карантин, сообщает AFP.
В Кении комендантский час действует с 19:00 до 05:00. Несмотря на действующие правила, Кипсанг не стал отказывать себе в развлечениях. Марафонца вместе с другими участниками вечеринки доставили в полицейский участок.
Кипсанг является бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года. Также он был рекордсменом мира в марафоне.
В Кении коронавирусом заразились уже 110 человек, трое из них умерли.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.
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