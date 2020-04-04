ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с чемпионкой ОИ по гимнастике Маргаритой Мамун — в 20:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью… но в 2020-м всё изменилось. Очередной инста-эфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится сегодня, 4 апреля. Начало — в 20:00 мск. Не пропустите очередной прямой эфир.
В виртуальных гостях у «Чемпионата» побывает олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике и просто красавица Маргарита Мамун. С ней пообщается Майя Ямайская. Будет интересно и уютно. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Мамун на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
Проведите этот вечер вместе с нами. Во время карантина прямой эфир поможет провести время с интересом, узнав много нового о прославленной чемпионке.
Ранее в гостях у «Чемпионата» уже побывали футболист Роман Широков, боец Александр Шлеменко, BMX-райдер Ирек Ризаев и Анна Кастерова, супруга хоккеиста Евгения Малкина.
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