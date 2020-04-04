Мамун: если бы не болезнь, может быть, я бы и не чувствовала себя так классно на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о болезни, которую она перенесла перед Олимпийскими играми 2016 года.

«В январе-феврале 2016 года я просыпалась чуть ли не в холодном поту. У меня был страх, что в конце августа мне выступать на Олимпиаде, а я не готова! Понятно, что я и не могла быть готова, но страх был.

Прямо перед выступлением в Рио-де-Жанейро, недели за три, когда мы уже приехали на сборы в Бразилию, я заболела. У меня была высокая температура, а для любого спортсмена это очень плохо. Когда я 4 августа, в день открытия Олимпийских игр, зашла в зал, я поняла, что у меня нет сил. Вся моя физическая форма, которая набиралась в течение сезона, просто испарилась. Я делала разминку — потом садилась и отдыхала. Вставала, продолжала — потом опять отдыхала.

Ирина Александровна (Винер-Усманова. — Прим. «Чемпионата») тогда взяла меня под свой контроль, и под её руководством получилось войти в форму даже лучше, чем было до болезни. Так что, если бы не болезнь, может быть, я бы и не чувствовала себя так классно во время выступления на Олимпиаде», — рассказала Мамун в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».