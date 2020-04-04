Мамун: если бы не болезнь, может быть, я бы и не чувствовала себя так классно на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о болезни, которую она перенесла перед Олимпийскими играми 2016 года.
«В январе-феврале 2016 года я просыпалась чуть ли не в холодном поту. У меня был страх, что в конце августа мне выступать на Олимпиаде, а я не готова! Понятно, что я и не могла быть готова, но страх был.
Прямо перед выступлением в Рио-де-Жанейро, недели за три, когда мы уже приехали на сборы в Бразилию, я заболела. У меня была высокая температура, а для любого спортсмена это очень плохо. Когда я 4 августа, в день открытия Олимпийских игр, зашла в зал, я поняла, что у меня нет сил. Вся моя физическая форма, которая набиралась в течение сезона, просто испарилась. Я делала разминку — потом садилась и отдыхала. Вставала, продолжала — потом опять отдыхала.
Ирина Александровна (Винер-Усманова. — Прим. «Чемпионата») тогда взяла меня под свой контроль, и под её руководством получилось войти в форму даже лучше, чем было до болезни. Так что, если бы не болезнь, может быть, я бы и не чувствовала себя так классно во время выступления на Олимпиаде», — рассказала Мамун в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
- 4 апреля 2020
-
23:21
-
23:16
-
22:14
-
21:51
-
21:23
-
19:45
-
19:30
-
18:54
-
18:45
-
17:33
-
16:54
-
16:41
-
15:00
-
14:27
-
12:08
-
11:52
-
11:38
-
09:27
-
00:44
- 3 апреля 2020
-
23:39
-
23:00
-
21:33
-
20:36
-
19:18
-
18:56
-
18:56
-
17:54
-
17:29
-
16:33
-
16:14
-
16:14
-
16:09
-
16:05
-
15:46
-
15:04