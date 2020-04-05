От коронавируса скончался бывший врач сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина

Спортивный врач Юха Веняляйнен, ранее выполнявший роль руководителя медицинской службы сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина, скончался от болезни, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает Savon Sanomat.
Вместе со сборной Финляндии 64-летний Веняляйнен прошёл несколько олимпийских циклов. В конце февраля — начале марта Юха находился в отпуске на территории Италии, где и заразился вирусом COVID-19. 12 марта у него появились первые симптомы вируса, а уже спустя четыре дня он был госпитализирован.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 64 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 247 тыс.
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