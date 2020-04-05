Чемпионат мира по бегу на 100 км отменен из-за коронавируса

Руководство Международной ассоциации сверхмарафона (IAU) приняло решение отменить проведение чемпионата мира в беге на 100 км. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Соревнования должны были пройти 12 сентября в Винсхотене (Нидерланды).
Пресс-служба заявила и об отмене конгресса IAU, запланированного на ту же дату. Решения были приняты из-за пандемии коронавируса.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тысяч человек.
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