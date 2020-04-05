Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпионат мира по бегу на 100 км отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по бегу на 100 км отменен из-за коронавируса
Другие / Лёгкая атлетика 0

Руководство Международной ассоциации сверхмарафона (IAU) приняло решение отменить проведение чемпионата мира в беге на 100 км. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Соревнования должны были пройти 12 сентября в Винсхотене (Нидерланды).

Пресс-служба заявила и об отмене конгресса IAU, запланированного на ту же дату. Решения были приняты из-за пандемии коронавируса.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тысяч человек.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020