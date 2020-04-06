Солдатова: очень люблю готовить, экспериментировать, менять рецепты

Трёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике в командном зачёте, чемпионка мира – 2018 в упражнении с лентой Александра Солдатова рассказала об опыте в приготовлении пищи.
«Soldyповар в деле. Очень люблю готовить, но у меня мало практики, так как в Новогорске нам готовили в столовой. Ещё, не знаю почему, но не люблю готовить сладкое, выпечку и всё в этом стиле. Но также очень люблю экспериментировать, менять рецепты. В общем, за время карантина поднаберу опыта в готовке. Сегодня хотела приготовить что-то интересное, но, естественно, сразу все блюда вылетели из головы», — написала Солдатова в «сторис» на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Александры Солдатовой
Из-за угрозы распространения коронавируса большинство спортсменов в настоящее время живут в режиме самоизоляции, как и все россияне.
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