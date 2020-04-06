«Как во сне...». Утяшева показала фото в купальнике

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004 годы) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002, показала в своём «инстаграме» фотографию, на которой она лежит на пляже в купальнике. В настоящее время Утяшева с семьёй находится на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.

«Фото из архива… Затерянное местечко в Новой Зеландии. Всё как во сне...», — подписала фотографию спортсменка.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Утяшевой.

Ранее Утяшева показала, как выглядела в 12 лет. На фото есть и Алина Кабаева.

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