«Как во сне...». Утяшева показала фото в купальнике
Российская гимнастка Ляйсан Утяшева, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004 годы) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002, показала в своём «инстаграме» фотографию, на которой она лежит на пляже в купальнике. В настоящее время Утяшева с семьёй находится на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.
«Фото из архива… Затерянное местечко в Новой Зеландии. Всё как во сне...», — подписала фотографию спортсменка.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Утяшевой.
Ранее Утяшева показала, как выглядела в 12 лет. На фото есть и Алина Кабаева.
Также посмотрите видео, как голландские гимнастки «зажигают» прямо в самолёте.
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