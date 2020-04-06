Клишина поучаствовала в челлендже от Роналду. Видео

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, приняла участие в челлендже, который запустил знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду. Напомним, португалец предложил сделать на скорость упражнение на пресс. В положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх и постараться достать ладонями до ног максимальное количество раз за 45 секунд. Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд.

Клишина заявила, что ей удалось сделать 97 повторений.

«Принимаю челлендж от Криштиану Роналду. Сделала 97 раз за 45 секунд. Кто больше?» — подписала спортсменка видео, которое появилось в её «инстаграме».

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