57-летний велогонщик Чмиль перенёс операцию. У него рак

Бывший велогонщик Андрей Чмиль, который на соревнованиях представлял СССР, Молдавию, Украину и Бельгию, перенёс операцию по поводу рака.
«Друзья, 20 лет назад я выиграл гонку своей мечты (Чмиль имеет в виду победу на «Туре Фландрии» в 2000 году. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас, 20 лет спустя, я сражаюсь против другого соперника, который казался непобедимым и который съедает вас изнутри — рак. Огромное спасибо профессору Джанлуке Байокки и его команде врачей из Брешии за операцию, за помощь и поддержку. Жизнь — это постоянная гонка», — написал 57-летний Чмиль в своём «фейсбуке».
Помимо «Тура Фландрии» Чмиль выигрывал такие гонки, как «Париж — Рубе», «Милан — Сан-Ремо» и «Париж — Тур».
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