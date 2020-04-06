«А массаж будет?» Дочери устроили для Ягудина косметический салон

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин продолжает увлекательно проводить время на самоизоляции. На 10-й день фигурист посетил косметический салон, который организовали его дочери – Мишель и Лиза. После маникюра, педикюра и аквагрима фигурист спросил: «А массаж будет?» Как оказалось, и эта процедура возможна, но лишь тогда, когда подходящую кушетку освободит любимая собака Ягудиных.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной, пара растит двух дочерей – 10-летнюю Елизавету и четырёхлетнюю Мишель.

Ягудин также является четырёхкратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. После окончания спортивной карьеры выступает в ледовых шоу, работает на телевидении, играет в театре и снимается в кино.