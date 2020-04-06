Федерация гандбола России рассказала о планах продолжения сезона

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв и исполком ФГР обратились к клубам с разъяснениями относительно планов продолжения сезона-2019/2020.

«Мы ориентируемся на указания властей и находимся в постоянном контакте с Европейской федерацией гандбола и Международной федерацией гандбола, которые на данный момент настроены на проведение всех запланированных ранее матчей сезона летом и ранней осенью. Речь идёт о национальных чемпионатах, матчах европейских кубков и отборочных матчах национальных сборных.

Федерация гандбола России считает спортивный принцип основополагающим для любого соревнования. Поэтому мы разрабатываем варианты календаря финального этапа Суперлиги при различных сценариях.

Мы понимаем все сложности, которые испытывают сейчас клубы в целом и гандболисты в частности. Никто в ФГР не собирается рисковать здоровьем игроков, отправляя команды на площадку без должной подготовки. Наши планы предполагают достаточное время на проведение полноценных тренировок. И, конечно, все команды будут в одинаковых условиях, чтобы соревнования завершились в честной и интересной спортивной борьбе. Вынуждены, к сожалению, рассматривать и вариант проведения заключительного этапа чемпионата без зрителей – с максимальным освещением в СМИ и трансляциями по телевидению и в Сети.

Конкретные решения остаются прерогативой ФГР, но не могут быть приняты раньше, чем появится новая информация об ограничительных мерах, введенных на территории Российской Федерации и в отдельных субъектах России. Федерация обязательно будет сообщать всем своим членам об изменениях в планах и новых вариантах окончания сезона, либо, в худшем варианте, о признании текущих результатов окончательными», — приводит текст разъяснений пресс-служба ФГР.

Видео потрясающего гола с семи метров в гандболе можно посмотреть на «Чемпионате».