Гимнастка Спиридонова сыграла несколько ролей в забавном ролике о карантине

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях, двукратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова, находясь на карантине, примерила на себя сразу несколько ролей. Дарья сыграла киноманку, уборщицу, повариху, увлечённую читательницу книг, алкоголичку и, конечно, спортсменку. Также Спиридонова не забыла поболтать по телефону в режиме видеоконференции и надраила себя до блеска в ванной.

Видео доступно на «Чемпионате».

Спиридонова – супруга трёхкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Никиты Нагорного, который ведёт популярный канал на YouTube.

Из-за угрозы распространения коронавируса большинство спортсменов в настоящее время живут в режиме самоизоляции, как и все россияне.