Шишкарёв – о новом главном тренере сборной России: нужен был человек с горящими глазами

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв объяснил причины назначения на пост главного тренера мужской сборной России иностранного специалиста, а также рассказал, какие задачи стоят перед Велимиром Петковичем.



«После чемпионата Европы начался очень серьёзный и осмысленный поиск человека, который мог бы возглавить нашу сборную. По итогам долгого обсуждения остановились на кандидатуре серба Велимира Петковича, который имеет богатейший опыт работы в той же Германии. Это очень строгий, но умеющий правильно работать с игроками с точки зрения психологии специалист. Если я не ошибаюсь, у него нет опыта работы в сборной, и для него это большой вызов. А нам как раз нужен был человек с горящими глазами. Человек, который хочет доказать свою состоятельность на новом уровне, ведь в клубном гандболе Петкович уже выиграл множество титулов.



У нас состоялся трёхчасовой разговор, мы позадавали друг другу разные вопросы, он представил своё видение работы со сборной, с тренерами. Я, кстати, считаю эту задачу приоритетной: чтобы тренер сборной готовил не только саму команду, но и как минимум пяток тренеров, которые могли бы потом работать на уровне сборной. У нас есть великое прошлое, но нет великого настоящего как раз потому, что многие олимпийские чемпионы, способные стать профессиональными тренерами, к сожалению, не получили достаточной практики.



Мы провели переговоры, перешли к фиксации контрактных соглашений на бумаге, однако коронавирус нас задержал. Но мы с Велимиром на связи, и я вижу, что он времени не теряет: уже учит русский язык, рисует тактические схемы, общается с клубными тренерами, набрасывает расширенный список игроков, берёт на карандаш новичков. Всё, что он делает на данный момент, я оцениваю позитивно», – сказал Шишкарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Слюсаренко.

«5 лет пронеслись как одно мгновение». Шишкарёв – о бедах и победах российского гандбола Президент ФГР Сергей Шишкарёв возглавляет российский гандбол ровно пять лет. Сегодня ему есть что рассказать.