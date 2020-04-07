Гимнастка Каролина Севастьянова показала соблазнительное фото в бикини

Российская гимнастка Каролина Севастьянова выложила в «Инстаграм» фотографию, на которой можно посмотреть, как она выглядит в бикини. Спортсменка пояснила, что нашла этот снимок у себя в архиве.

«Из архива», — подписала Севастьянова фотографию, добавив хештеги #лето и #настроение.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» гимнастки.

Напомним, 24-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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