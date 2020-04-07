ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Сергеем Карякиным — в 20:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.

Девятый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 7 апреля, начало — в 20:00 мск.

Считать шахматы незрелищным видом спорта может только тот, кто в них никогда не играл. И сегодня вечером мы это вам докажем!

В инста-шоу #ОСТАЁМСЯДОМА — самый молодой гроссмейстер в истории, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Карякин!

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В 2016 году Карякин одержал победу в турнире претендентов, но проиграл действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года. Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012), чемпион мира по блицу (Доха, 2016), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).