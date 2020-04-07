Владимир Путин: пик эпидемии коронавируса ещё не пройден

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в России. Глава государства призвал россиян не повторять ошибки граждан других стран, а также предупредил, что Россия ещё не прошла пик эпидемии.
«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. Вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.
Вновь обращу внимание: все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное – это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — сказал Путин на совещании по борьбе с распространением коронавируса в России.
По состоянию на 7 апреля в России насчитывается более 7,4 тыс. заразившихся. При этом 58 человек скончались, а 494 — выздоровели.
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