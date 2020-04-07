Владимир Путин попросил специалистов оценить возможность сокращения нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы услышать доводы специалистов по поводу введения нерабочих дней. Главу государства интересуют комментарии относительно возможности сокращения количества нерабочих дней в связи с пандемией коронавируса.

О возможном сокращении нерабочих дней Путин говорил во время совещания по борьбе с коронавирусом в России. Глава государства слушает доклады по вопросу развития ситуации и мер борьбы с инфекцией.

В совещании принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова. Также для участия приглашены главы научных исследовательских центров и руководители двух медицинских университетов.