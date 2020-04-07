«Дерзкая готовка». Ляйсан Утяшева показала, как запечь куриные ножки

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004 годы) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002, опубликовала в своём «инстаграме» новый ролик. В видео она поделилась рецептом приготовления запечённых куриных ножек и овощей.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«В меню — тушёный шпинат с чесноком, запечённые куриные ножки и овощи. Смотрите видео, здесь всё просто без лишних временных затрат. ⠀
Всё время пишете мне: «Куда вы ещё худеете», «Прекратите худеть», «Вредно же для здоровья»… Сейчас я нахожусь в своей наилучшей форме, в которой мне комфортно… Я питаюсь здоровой, полезной пищей… и делюсь с вами всеми своими фишками, а теперь, когда мы на самоизоляции, есть время снимать ещё больше для вас...» — написала Утяшева, использовав хештег #ДерзкаяготовкасЛяйсан.
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