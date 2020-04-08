В России за сутки коронавирусом заразилось 1175 человек, зафиксировано 5 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 1175 человека, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 8672 человека, из которых выздоровело 580. Зафиксировано ещё 5 летальных исходов. За всё время скончалось 63 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 660

Московская область — 95

Санкт-Петербург — 34

Ленинградская область — 32

Республика Марий Эл — 27

Мурманская область — 25

Краснодарский край — 24

Нижегородская область — 24

Липецкая область — 18

Республика Коми — 18

Республика Ингушетия — 18

Рязанская область — 15

Ямало-Ненецкий АО — 11

Воронежская область — 10

Кабардино-Балкарская Республика — 10

Чувашская Республика — 9

Оренбургская область — 8

Хабаровский край — 8

Республика Мордовия — 7

Республика Бурятия — 7

Красноярский край — 7

Приморский край — 7

Курская область — 6

Тамбовская область — 6

Республика Северная Осетия — 6

Алтайский край — 6

Тульская область — 5

Чеченская Республика — 5

Свердловская область — 5

Сахалинская область — 5

Белгородская область — 4

Смоленская область — 4

Тверская область — 4

Вологодская область — 4

Республика Калмыкия — 4

Ростовская область — 4

Республика Башкортостан — 4

Ханты-Мансийский АО — 3

Забайкальский край — 3

Еврейская АО — 3

Владимирская область — 2

Карачаево-Черкесская Республика — 2

Кемеровская область — 2

Новосибирская область — 2

Брянская область — 1

Калининградская область — 1

Республика Дагестан — 1

Пензенская область — 1

Самарская область — 1

Саратовская область — 1

Курганская область — 1

Республика Хакасия — 1

Омская область — 1

Томская область — 1

Республика Саха (Якутия) — 1

Республика Крым — 1.

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