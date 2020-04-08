В России за сутки коронавирусом заразилось 1175 человек, зафиксировано 5 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 1175 человека, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 8672 человека, из которых выздоровело 580. Зафиксировано ещё 5 летальных исходов. За всё время скончалось 63 человека.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 660
Московская область — 95
Санкт-Петербург — 34
Ленинградская область — 32
Республика Марий Эл — 27
Мурманская область — 25
Краснодарский край — 24
Нижегородская область — 24
Липецкая область — 18
Республика Коми — 18
Республика Ингушетия — 18
Рязанская область — 15
Ямало-Ненецкий АО — 11
Воронежская область — 10
Кабардино-Балкарская Республика — 10
Чувашская Республика — 9
Оренбургская область — 8
Хабаровский край — 8
Республика Мордовия — 7
Республика Бурятия — 7
Красноярский край — 7
Приморский край — 7
Курская область — 6
Тамбовская область — 6
Республика Северная Осетия — 6
Алтайский край — 6
Тульская область — 5
Чеченская Республика — 5
Свердловская область — 5
Сахалинская область — 5
Белгородская область — 4
Смоленская область — 4
Тверская область — 4
Вологодская область — 4
Республика Калмыкия — 4
Ростовская область — 4
Республика Башкортостан — 4
Ханты-Мансийский АО — 3
Забайкальский край — 3
Еврейская АО — 3
Владимирская область — 2
Карачаево-Черкесская Республика — 2
Кемеровская область — 2
Новосибирская область — 2
Брянская область — 1
Калининградская область — 1
Республика Дагестан — 1
Пензенская область — 1
Самарская область — 1
Саратовская область — 1
Курганская область — 1
Республика Хакасия — 1
Омская область — 1
Томская область — 1
Республика Саха (Якутия) — 1
Республика Крым — 1.
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