Третий тест на коронавирус 77-летнего тренера Родионенко дал отрицательный результат

Третий тест на коронавирус, который прошёл главный тренер сборной России по спортивной гимнастике 77-летний Андрей Родионенко, дал отрицательный результат. Об этом сообщила его жена, старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Напомним, ранее появилась информация, что Родионенко заразился коронавирусом на базе в Новогорске, однако второй тест дал отрицательный результат.

«Вчера прошёл тест, сегодня пришло опять — отрицательный у Андрея Фёдоровича. Говорят, что иногда бывают ошибочные результаты, нам не повезло в первый раз, будем так говорить», — приводит слова Валентины Родионенко «Р-Спорт».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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