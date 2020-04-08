Третий тест на коронавирус 77-летнего тренера Родионенко дал отрицательный результат

Третий тест на коронавирус, который прошёл главный тренер сборной России по спортивной гимнастике 77-летний Андрей Родионенко, дал отрицательный результат. Об этом сообщила его жена, старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
Напомним, ранее появилась информация, что Родионенко заразился коронавирусом на базе в Новогорске, однако второй тест дал отрицательный результат.
«Вчера прошёл тест, сегодня пришло опять — отрицательный у Андрея Фёдоровича. Говорят, что иногда бывают ошибочные результаты, нам не повезло в первый раз, будем так говорить», — приводит слова Валентины Родионенко «Р-Спорт».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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