Медведевой написали, что она неправильно выполнила челлендж от Роналду. Евгения ответила

Российская фигуристка Евгения Медведева немного пообщалась с подписчиками в комментариях к видео, на котором она выполнила челлендж форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее футболист предложил всем выполнять «скручивания» — упражнения на пресс, во время которых руками надо тянуться к ногам, лёжа на спине.
Медведева выполнила челлендж, но сделала упражнение за 45 секунд лишь 42 раза. У Роналду получилось сделать 142 «скручивания».
«Ты неправильно делаешь, делай как Роналду — больше получится у тебя, ты колени ровно держишь, а у него согнуты», — написал один из пользователей.
«Не надо искать лёгких путей», — ответила Медведева, поставив смайлик.
Из-за угрозы распространения коронавируса соревнования практически по всем видам спорта во всём мире отменены. Спортсменам, как и всем людям, рекомендовано находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
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