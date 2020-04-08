Косторная выполнила элемент из фигурного катания на паркете

Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Фигуристка показала, как выполняет один из элементов на паркете.

Также спортсменка призвала всех подписчиков оставаться дома и следовать правилам карантина.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

16-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 8 апреля коронавирусом в мире заразилось более 1,4 млн человек. Умерло более 82 тыс. заразившихся, ещё около 302 тыс. выздоровело.