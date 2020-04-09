«Прости, малыш». Гимнаст Нагорный показал, как разыграл Спиридонову
Российский гимнаст Никита Нагорный показал, как можно развлечься на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен показал в своём «инстаграме», как разыграл жену Дарью Спиридонову, также гимнастку.
«Прости, малыш. Ну это же карантин, тут каждый сам за себя. Не жёстко? Ну, она с яйцом тоже дала. Это ещё не всё в кадр попало», — подписал Нагорный видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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