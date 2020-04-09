Губерниев — о словах Вяльбе: тут не до хайпа, тут клиника… Бедная женщина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы ФЛГР Елены Вяльбе, заявившей, что продолжит ограждать его от сборной России по лыжным гонкам.
«Свят-свят… Фрагмент интервью моего корешка Володи Иванова с президентом ФЛГР… Боже мой, ну как можно реагировать на этот абсолютно бессмысленный речевой поток… Мысли свои ясно выражать и думать — это вам не чемпионаты в разгар пандемии проводить…
Клянусь бледной тенью бывшего губернатора Архангельской области… Тут не до хайпа, тут клиника… Бедная женщина», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Дмитрий неоднократно критиковал ФЛГР и её руководство. В середине марта Губерниев осудил организацию за желание провести чемпионат страны в то время, когда из-за распространения коронавируса отменялись все массовые мероприятия.
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