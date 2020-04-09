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Губерниев — о словах Вяльбе: тут не до хайпа, тут клиника… Бедная женщина

Губерниев — о словах Вяльбе: тут не до хайпа, тут клиника… Бедная женщина
Другие / Лыжный спорт 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы ФЛГР Елены Вяльбе, заявившей, что продолжит ограждать его от сборной России по лыжным гонкам.

«Свят-свят… Фрагмент интервью моего корешка Володи Иванова с президентом ФЛГР… Боже мой, ну как можно реагировать на этот абсолютно бессмысленный речевой поток… Мысли свои ясно выражать и думать — это вам не чемпионаты в разгар пандемии проводить…

Клянусь бледной тенью бывшего губернатора Архангельской области… Тут не до хайпа, тут клиника… Бедная женщина», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Дмитрий неоднократно критиковал ФЛГР и её руководство. В середине марта Губерниев осудил организацию за желание провести чемпионат страны в то время, когда из-за распространения коронавируса отменялись все массовые мероприятия.

Вяльбе: буду стоять на своём — такой комментатор, как Губерниев, лыжным гонкам не нужен
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