«Не без ошибок, но и мне уже за 40». Ягудин на роликах повторил выступление с ОИ-2002
Бывший российский фигурист Алексей Ягудин выполнил свою короткую программу с Олимпийских игр—2002 в Солт-Лейк-Сити (США).
«Сегодня не без ошибок, по сравнению с 2002-м, да и лет мне уже за 40, но с Татьяной Тарасовой и Николаем Морозовым море по колено! Они довольны прокатом остались, теперь ждём ваших оценок», — подписал Алексей ролик, который выложил в своём «инстаграме».
Видео доступно в «инстаграме» Ягудина.
Ягудин — обладатель золотой олимпийской медали Солт-Лейк-Сити-2002. Фигурист четырежды выигрывал чемпионаты мира и ещё три раза становился победителем европейского первенства. При всех своих титулах Ягудин ни разу не побеждал на чемпионатах России — Алексей четырежды вице-чемпион страны.
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