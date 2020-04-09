Трефилов о коронавирусе: немного страшно — у меня дырок от операций больше, чем в дуршлаге

Первый вице-президент Федерации гандбола России и бывший тренер национальной сборной Евгений Трефилов рассказал о своём отношении к коронавирусу.
«Прямо сейчас провожу время с внуком. Стараюсь отслеживать, как моя команда тренируется, геолокацию смотрим. Из дома выползаю редко. Мне сделали пропуск, но я им не злоупотребляю. Выскочил сегодня в магазин, взял рыбки, ведь внук пришёл.
Эта ситуация напрягает, конечно. Немножко страшно, ведь у меня дырок от операций больше, чем в дуршлаге. По началу беспокойства не было, сейчас слегка появилось. Беспокоит неизвестность. Сейчас уже утром встаёшь и думаешь, какое сегодня число и какой день недели. Раньше просыпался рано, а сейчас в восемь утра ещё лежишь, валяешься. Боюсь, что это все нас разбалует, и мы отвыкнем работать. Бабушки и дедушки работали — не чета нам, конечно. У нас кишка тонка», — заявил Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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