«Карантин — это не повод для хандры». Ягудин и Тотьмянина записали обращение к россиянам

Семья бывших фигуристов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной записали видеообращение, в котором призвали жителей страны отказаться от тоскливого настроения и учиться чему-то новому в период самоизоляции.
«Наше огромное семейство Ягудиных-Тотьмяниных передаёт всем вам привет. Многие в это сложное время находятся на карантине, на самоизоляции. Однако, карантин — это не повод для хандры. Давайте учиться чему-то новому, тем более, у нас есть такой прекрасный шанс сделать то, на что раньше просто не хватало времени.
Поставив на паузу работу вы можете побыть в кругу семьи. Дети просто счастливы, что их родители 24 часа в сутки находятся рядом и постоянно их чему-то учат. Пожалуйста, слушайте рекомендации и оставайтесь дома — подумайте не только о себе, но и об окружающих», — заявила звёздная семья.
Видео доступно на официальном сайте Первого канала.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тысяч человек.
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