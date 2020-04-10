Первый канал показал сюжет, как проводят время на карантине Трусова, Косторная и Щербакова

Первый канал опубликовал сюжет «Фигуристки дома», в котором рассказывается, как проходит карантин для известных российских фигуристок Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной.
Видео можно посмотреть в YouTube Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
«Давайте не будем унывать, побудем дома, пообщаемся с семьёй, посмотрим кино, почитаем книги, посмотрим фотографии, — сделаем всё то, что не удавалось сделать раньше», — сказала Александра. Помимо тренировок и учёбы, Трусова успевает уделять время своим младшим братьям и домашним животным.
Утро 16-летней Анны Щербаковой начинается в восемь часов утра с растяжки и лёгких упражнений на тренажёре. После завтрака в виде обязательной программы — уроки и занятия с репетитором по видеосвязи, а в свободное время – игры с домашними животными, плетение и монтирование роликов для социальных сетей. После обеда – время для самообразования, затем уже полноценная тренировка с фирменными прыжками. «Нам всем чего-то не хватает. Я, например, очень скучаю по тренировкам на льду, по выступлениям, когда ты чувствуешь поддержку зрителей. Эти ощущения ничем нельзя заменить», — рассказала Щербакова.
В похожем графике проходит день и у Алёны Косторной. Чтобы отрабатывать сложнейшие прыжки, ей пришлось убрать из комнаты почти всю мебель. Дистанционное обучение требует большего времени для выполнения уроков, после чего Алёна развивает хирургические навыки, мечтая стать в будущем врачом. «Вы можете переделать все дела, которые не смогли переделать в текущем году, – почитать новые книги, посмотреть новые сериалы или найти новое увлечение», — посоветовала 16-летняя фигуристка.
Напомним, следующий чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта. Из-за пандемии коронавируса он был перенесён — новая дата проведения неизвестна.
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