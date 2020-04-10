Татьяна Навка показала, как её 64-летняя мать садится на шпагат. Видео

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как её мать, 64-летняя Раиса Анатольевна, садится на шпагат.

«От осинки не родятся апельсинки! Моя шикарная мама! Период самоизоляции на пользу! Мама стала заниматься со мной в зале, говорит, что даже сама не верила, что снова так сможет, но, как видите, у неё всё получилось!» — подписала видео Навка.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тысяч человек.

Из-за пандемии коронавируса многие спортсмены находятся на вынужденной самоизоляции. Практически все крупные турниры были отменены или перенесены.