Татьяна Навка показала, как её 64-летняя мать садится на шпагат. Видео

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как её мать, 64-летняя Раиса Анатольевна, садится на шпагат.
«От осинки не родятся апельсинки! Моя шикарная мама! Период самоизоляции на пользу! Мама стала заниматься со мной в зале, говорит, что даже сама не верила, что снова так сможет, но, как видите, у неё всё получилось!» — подписала видео Навка.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тысяч человек.
Из-за пандемии коронавируса многие спортсмены находятся на вынужденной самоизоляции. Практически все крупные турниры были отменены или перенесены.
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