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Александра Солдатова на самоизоляции станцевала с котом

Александра Солдатова на самоизоляции станцевала с котом
Другие / Прочие виды спорта 0

Во время самоизоляции четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова пристрастилась к приготовлению пищи. Александра впервые решила приготовить рыбу – глазированный лосось с соусом терияки, а в паузе потанцевала со своим любимым котом по кличке Синабон.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Синабон неоднократно помогал Солдатовой в домашних тренировках. Александра, как и все россияне, находится на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и занимается тренировками на дому.

В России на утро 10 апреля число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 1786 человек. В настоящий момент общее число заболевших составляет 11 917 человек, из которых выздоровело 795, скончалось 94 человека.

Солдатова выложила новое видео домашних тренировок. Снова её главный зритель — кот
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