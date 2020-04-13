Федерация гандбола России рассказала о вариантах возобновления сезона-2019/2020

Федерация гандбола России рассказала, что продолжает прорабатывать различные варианты возобновления сезона-2019/2020.

«Первостепенными факторами, влияющими на возможность возвращения матчей внутренних соревнований, являются эпидемиологическая обстановка в стране и календарь международных турниров. В первом вопросе федерация неукоснительно следует рекомендациям уполномоченных органов, а во втором — ведёт постоянные консультации с коллегами из Европейской федерации гандбола (ЕГФ) и Международной федерации гандбола (ИГФ).

24 апреля состоится заседание исполкома ЕГФ. На нём будут представлены обновлённые планы по проведению заключительных стадий еврокубков и отборочных матчей сборных команд. В зависимости от принятых решений мы скорректируем варианты своих календарей, о чём сразу проинформируем все заинтересованные стороны.

Сейчас ФГР прорабатывает различные сценарии по проведению чемпионата страны. Если обстановка с распространением вируса и снятием ограничительных мер позволит командам провести качественную подготовку, то финальный этап Суперлиги может пройти в том или ином формате в июне. Не исключается и вариант с досрочным завершением чемпионата России и признанием результатов предварительного раунда итоговыми. При этом «Финал четырёх» Кубка России среди женщин планируется провести в конце лета или начале осени», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФГР.